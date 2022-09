Für Menschen, die nicht mehr weiter wissen, gibt es verschiedene Hilfsangebote. Foto: dpa up-down up-down Lesertelefon zur Suizidprävention Auswege aus der Lebenskrise Von Angela Hoffmann | 06.09.2022, 12:36 Uhr

Wo gibt es Hilfe, wenn man nicht mehr weiter weiß? Was kann man als Angehöriger tun? In unserem Telefonforum konnten Leser Fragen zum Thema Suizidprävention stellen. Antworten gaben Ulrike Behrens (Evangelische Beratungsstelle der Sozial-Diakonischen Arbeit in Schwerin, Psychologische Beratung), Dr. Jörg Pink (Leitender Oberarzt in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der C.-F.-Flemming-Klinik in Schwerin) und Kerstin Thorn (Sozialpsychiatrischer Dienst, Stadt Schwerin). Hier eine Zusammenfassung: