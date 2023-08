Wie der ADAC in den vergangenen Wochen analysierte, blieb der Kraftstoffpreis zuletzt auf fast gleichbleibenden Niveau. Das hat sich im Vergleich zur Vorwoche jedoch geändert. Nach Auswertung der Preise von über 14.000 Tankstellen in Deutschland sind die Preise für einen Liter Diesel und Super um jeweils zwei Cent gestiegen.

Während der Liter Super E 10 im Durchschnitt aktuell 1,884 Euro kostet, war der Liter in der Vorwoche noch 2,4 Cent günstiger (1,860 Euro). Diesel (1,797 Euro) kostet sogar 2,8 Cent mehr pro Liter als in der Vorwoche (1,769 Euro).

Wie so oft lässt sich der gestiegene Preis für Sprit an deutschen Tankstellen nur bedingt mit dem gestiegenen Ölpreis rechtfertigen. Der Ölpreis (Brent) stieg in der vergangenen Woche um einen Dollar, von 84 und 85 US-Dollar. Der Euro stieg im Vergleich zum US-Dollar aber ebenfalls, was den Preisanstieg wieder dämpfen müsste.

Nach kurzer Pause: Spritpreise steigen wieder deutlich

Auch das Ende der Sommerferien in den meisten Bundesländern ließ die Spritpreise an den Tankstellen etwas steigen. Laut ADAC ist das Preisniveau für beide Sorten aber nicht erst seit dem neuerlichen Anstieg deutlich überhöht. So lagen die Preise für Super E10 bei ähnlichem Ölpreis und Wechselkurs vor einigen Monaten noch um gut 15 Cent niedriger als derzeit.