Wer ein gebrauchtes Auto von privat kauft, muss aufpassen, dass er nicht an Betrüger gerät. Foto: Imago Images/Bernhard Classen up-down up-down Fallstricke beim Gebrauchtwagenkauf Betrug beim Autokauf: Diese Maschen sollten Autokäufer kennen Von Eva Dorothée Schmid | 17.07.2023, 07:00 Uhr

Laut Bundeskriminalamt fallen in jüngster Zeit immer wieder Autokäufer auf betrügerische Maschen herein. Wir erklären, welche das sind und was Sie beim Kauf eines Gebrauchtwagens von privat beachten sollten.