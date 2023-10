Im Hamburger Elbtunnel sind am Donnerstagvormittag zwei Autos in Brand geraten. „In der ersten Röhre Richtung Norden steht ein Fahrzeug in Vollbrand“, sagte ein Sprecher am Vormittag der Verkehrsleitstelle der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Die Feuerwehr sei bereits vor Ort und mit den Löscharbeiten beschäftigt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden bei dem Brand Personen leicht verletzt.

Weitere Infos hatte der Sprecher zunächst noch nicht. Eine erste Verkehrsinfo hatte die Polizei auf X (ehemals Twitter) gepostet. Der Elbtunnel wurde in beide Richtungen gesperrt. „Das ist bei einem Brandalarm ganz normales Prozedere“, hieß es weiter.

Der Verkehr staut sich in Richtung Norden zwischenzeitlich auf zehn Kilometern ab dem Dreieck Südwest. Gegen 10.30 Uhr konnte zumindest die vierte Röhre Richtung Süden wieder freigegeben werden. Die Polizei empfiehlt, den Elbtunnel weiträumig zu umfahren. Das Feuer sei mittlerweile gelöscht.

Weitere Infos folgen.