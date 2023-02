Logo NEO Nach 28 Jahren gibt es wieder eine nächtliche direkte Bahnverbindung zwischen Hamburg und Stockholm mit Sitz-, Liege- und Schlafwagen. Doch bei der Ticketbuchung gibt es aktuell Probleme. Foto: SJ up-down up-down Probleme bei der Buchung So kommst Du an Tickets für den Nachtzug zwischen Hamburg und Stockholm Von Yannick Kitzinger | 22.02.2023, 12:37 Uhr

In dieser Woche fiel der offizielle Startschuss für die neue Nachtzugverbindung von Hamburg nach Stockholm. Doch in den sozialen Netzwerken melden User Probleme bei der Ticketbuchung. So sicherst Du Dir dennoch einen Platz.