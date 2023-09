Nach einem schweren Unfall oder Herzinfarkt kommt es auf jede Minute an. Wer also über den Notruf 112 Hilfe anfordert, kann schon am Telefon damit beginnen, den Helfern die Arbeit möglichst leicht zu machen.

Beim Telefonat Fragebogen beantworten

Die Gesprächsführung sollte man daher dem Disponenten in der Leitstelle überlassen, rät Martin Massmann, Oberarzt in der Zentralen Notaufnahme der Schön Klinik Neustadt (Schleswig-Holstein). Wird man am Telefon unterbrochen, sollte man das nicht persönlich nehmen.

Denn Fachleute in der Leitstelle folgen im Telefonat einem Fragebogen, der auf eine schnelle Einschätzung der Situation ausgelegt ist. Und sie entscheiden dann, was am besten zu tun ist – ob etwa ein Rettungswagen mit Notarzt losgeschickt wird.

Rettungskräfte in Empfang nehmen

Macht sich ein Rettungswagen auf den Weg zur verletzten Person, sollte jemand die Rettungskräfte in Empfang nehmen, zum Beispiel an der Straße. „Schlecht ist, wenn der Rettungswagen kommt, aber den Einsatzort nicht finden kann“, sagt Martin Massmann. Denn dann gehen wertvolle Minuten verloren.

Sind die Rettungskräfte da, gilt: „Es ist wenig geholfen, wenn jemand dazwischenfunkt“, sagt Massmann. Etwa durch Worte oder auch, wenn man durch den Arbeitsbereich der Notfallsanitäterinnen und -sanitäter läuft. Angehörige halten sich am besten zurück und antworten erst mal nur auf die Fragen, die die Rettungskräfte stellen.

Diese Dokumente sind fürs Krankenhaus wichtig

Und wenn es ins Krankenhaus geht? „Natürlich ist es wichtig, dass die Patienten fürs Krankenhaus etwas zum Anziehen mitbekommen“, sagt Martin Massmann. „Aber noch wichtiger ist ein Medikamentenplan, eventuell Arztbriefe oder auch eine Patientenverfügung, falls vorhanden. Und was man auch braucht: eine Telefonnummer von Angehörigen.“