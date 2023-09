Das eigene Auto sammelt mehr Daten als ihr Smartphone oder der Sprachassistent in den eigenen vier Wänden. Mikrofone, Kameras und Sensoren registrieren nahezu alles im Auto. Wird dann noch das Handy mit dem Auto verbunden, können auch diese Daten genutzt werden.

Eine Untersuchung der Datenschützer von Mozilla ergab nun: Autohersteller nutzen jede sich bietende Möglichkeit, um irgendwie an Daten der Fahrer (und Beifahrer) zu kommen. Doch nicht nur die Autohersteller profitieren von den Daten der Kunden.

BMW, VW und Tesla im Test

Die Experten von Mozilla untersuchten insgesamt 25 Automarken aus Deutschland, Frankreich, Japan und weiteren Ländern. Sie betrachteten dabei die Datenschutzerklärungen der Autohersteller und kamen zu einem erschreckenden Ergebnis: Bei allen 25 Marken sei der Datenschutz katastrophal.

Die Unternehmen sammeln demnach eine Unmenge an Daten: von medizinischen Auskünften, über genetische Informationen, bis hin zu den Vorlieben für Musik. Auch die Orte, die besucht werden, werden genaustens registriert. Aus diesen Daten werden laut Mozilla Hinweise auf Intelligenz, Fähigkeiten und Interessen „berechnet“. Die Experten warnen, dass alle getesteten Automarken mehr Daten sammeln, als sie zur Funktionsfähigkeit bräuchten.

Der Bericht zeigt auch: Autohersteller nehmen an, dass bevor sich jemand ins Auto setzt, die Richtlinien zur Privatsphäre gelesen wurden. Eine Zustimmung erfolgt demnach schon durch das bloße Sitzen im Auto. Bei Autos der Marke Subaru werden sogar Beifahrer eingeschlossen. So können also die Daten jeder Person, die in einem Subaru mitfährt, genutzt werden.

Besonders Nissan fällt negativ auf. Der Konzern sammelt laut der Untersuchung auch Daten über die „sexuellen Aktivitäten“ der Nutzer. Wie der japanische Autohersteller das genau macht, ist unklar.

Daten werden weitergegeben und verkauft

Die Mozilla-Experten berichten, dass 84 Prozent der untersuchten Automarken die gesammelten Daten laut Datenschutzerklärung an Dritte weitergeben könnten. 76 Prozent könnten die Daten auch verkaufen. An wen die Daten dann verkauft werden, ist für den Kunden fast nie nachvollziehbar.

Weitere 56 Prozent der Autohersteller könnten die Kundendaten bei einer „Anfrage“ der staatlichen Behörden herausgeben. Ob diese Anfrage einen richterlichen Beschluss beinhalten müssen oder ähnliche, rechtlich geltende Dokumente, ist nicht ersichtlich.

Die Datenschützer erklären, dass alle Fahrzeughersteller, die untersucht wurden, schlechte Privatsphäre-Praktiken haben. Es könnte zudem nicht erwartet werden, dass Menschen das Auto nach den Privatsphäre-Richtlinien auswählen.

Auch einen Widerspruch einzulegen, könne nicht immer zielführend sein, berichten die Experten. Teslas Kundenservice gibt an, man könne der Sammlung von Daten widersprechen, das könnte allerdings dazu führen, dass das Fahrzeug nicht mehr funktioniere. Eine wirkliche Alternative sei der Widerspruch also auch nicht.