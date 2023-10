Der Preis für Diesel an deutschen Tankstellen hat den Preis für Benzin wieder überholt. Der Liter Super E10 kostete im bundesweiten Mittel zuletzt 1,854 Cent und somit 2,1 Cent weniger als in der vergangenen Woche, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. Diesel verteuerte sich demnach hingegen um 1,3 Cent auf nunmehr 1,860 Euro pro Liter. Zuletzt war Diesel im Februar teurerer gewesen als Benzin.

Normalerweise ist Diesel deutlich günstiger als E10, weil der Kraftstoff niedriger besteuert wird. In den zehn Jahren vor Ausbruch des Ukraine-Krieges betrug der Abstand beim Literpreis im Schnitt gut 15 Cent. Vergangenes Jahr hatte sich das Verhältnis aber durch die Verwerfungen des Ukraine-Krieges umgedreht. Mit der allmählichen Normalisierung der Preise war Diesel im Februar 2023 dann wieder billiger als E10 geworden. Im Mai und Juni waren es zwischenzeitlich deutlich über 20 Cent.

So stark hat sich Diesel verteuert

Seit Juni hat der Dieselpreis allerdings stark angezogen: Vom Jahrestief am 3. Juni bis zum 3. Oktober verteuerte sich der Kraftstoff um gut 30 Cent. E10 wurde im selben Zeitraum nur um 8,2 Cent teurer.

Dass der Abstand zwischen Diesel und E10 im Herbst ein Stück weit zurückgeht, ist nicht ungewöhnlich. Hier macht sich bemerkbar, dass Diesel und Heizöl sehr ähnliche Produkte sind, doch dabei geht es normalerweise um einige Cent. Für ein Überholen des Superpreises reicht das nicht als Erklärung.

Darum steigt der Preis für Diesel

Der Automobilclub verweist auf die Lage am Weltmarkt: Russland exportiere weniger Diesel, Asien und besonders China fragten mehr nach, zugleich hielten Saudi-Arabien und Russland die Ölfördermengen niedrig, um den Preis in die Höhe zu treiben. "Deutschland ist bei Diesel in höherem Maße auf Importe angewiesen", fügte der Club hinzu.

Hinzu kommt, dass Benzin zuletzt wieder etwas günstiger geworden ist. Fünf Cent sind es seit Mitte September. „Die Preise dort sind zwar auch immer noch zu hoch, aber nicht mehr im selben Maß wie noch vor einigen Wochen“, sagt Laberer. Und viel Hoffnung auf eine schnelle Entspannung hat er nicht: „Saudi Arabien und Russland wollen das Ölangebot zumindest bis Ende des Jahres knapp und damit den Ölpreis hoch halten. Eine schnelle Entlastung für die Verbraucher ist daher leider unwahrscheinlich.“

Wann Autofahrer am besten tanken sollten

Der ADAC empfiehlt Autofahrerinnen und Autofahrern, am Abend zwischen 20 Uhr und 22 Uhr zu tanken. Zu dieser Zeit sei Sprit deutlich günstiger als morgens. Auch zwischen 18 und 19 Uhr seien die Preise niedrig.