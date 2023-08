Unfälle im Straßenverkehr betreffen wieder häufiger auch Kinder. Allein im Jahr 2022 sind mehr als 360.000 Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr verletzt worden. Das sind knapp 986 Personenschäden jeden Tag.

Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen nun: 2022 lebten 11,9 Millionen Kinder in Deutschland, von denen 25.800 im Straßenverkehr verunglückten. Die Zahl der verunfallten unter 15-Jährigen ist somit um 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. 51 Kinder wurden im vergangenen Jahr im Straßenverkehr getötet.

Grafik: Statistisches Bundesamt (Destatis) Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Unfallkalender gibt Auskunft über gefährliche Tage

Der Unfallkalender des Statistischen Bundesamtes gibt einen detaillierten Überblick darüber, an welchen Tagen Kinder und andere Gruppen verunfallten und inwiefern das Unfallgeschehen von den Vorjahren abweicht.

Die folgende interaktive Grafik zeigt einen Kalender mit eingetragenen Verkehrsunfällen. Voreingestellt sind die Unfälle mit Alkohol. Um die Unfälle mit beteiligten Kindern zu sehen, wählen Sie im Menü „Themen“ den Punkt „Kinder“ aus.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Der Kalender zeigt, dass die Anzahl der verunglückten Kinder seit 2005 stark zurückgegangen ist. Zudem sind Kinder besonders oft in den Monaten Mai bis September in Unfälle verwickelt gewesen. In der Regel dürfte das daran liegen, dass in den warmen Jahreszeiten Kinder eher mit dem Fahrrad unterwegs sind.

Ältere Kinder verunfallen oft auf dem Schulweg

Bei älteren Kindern zwischen sechs und 14 Jahren fällt auf: Sie sind besonders oft montags bis freitags zwischen 7 und 8 Uhr in Verkehrsunfälle verwickelt. 14 Prozent der Unfälle ereigneten sich im vergangenen Jahr in diesem Zeitraum. Der zweithöchste Wert wurde mit 11 Prozent zwischen 15 und 16 Uhr erreicht.

Das sind typischerweise die Zeiten, in denen sich Kinder auf dem Weg zur Schule, oder auf dem Heimweg befinden. Zudem verunglückte die Gruppe der 6- bis 14-jährigen Kinder am häufigsten, während sie mit dem Fahrrad unterwegs waren. Rund 42 Prozent von ihnen waren mit dem Fahrrad unterwegs als sie verunfallten, 28 Prozent in einem Auto und 21 Prozent zu Fuß.

Diese Zahlen legen nahe, dass ältere Kinder oft auf dem Schul- oder Heimweg verunglücken. Gerade sie sind oft alleine ohne Aufsicht unterwegs, was zu einer erhöhten Unfallwahrscheinlichkeit führen kann.

Jüngere verunglücken eher im Auto

Kinder im Alter von unter sechs Jahren sitzen hingegen öfter in einem Auto, wenn sie Unfallopfer werden. Mit 58 Prozent steht das Auto hier weit vor anderen Transportmitteln – wohl weil Eltern jüngere Kinder von der Betreuungsstätte abholen. Diese Kinder benutzen in der Regel noch nicht das Fahrrad und verunfallen daher seltener alleine.