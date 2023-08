Energiewende in Nordfriesland selbstgemacht Energiekosten und CO2 sparen mit dem eigenen Windrad: So hat Familie Kühn das geschafft Von Tobias Schmidt | 11.08.2023, 07:30 Uhr Hauke Kühn aus Nordfriesland ist stolz auf sein Windrad. Den 12 Meter hohen Turm hat er selbst in seinem Garten aufgestellt und zeigt: Die Energiewende kann man selber machen! Foto: Tobias Schmidt up-down up-down

Mit Wind billigen Strom erzeugen und das Klima schützen: Was Robert Habeck für ganz Deutschland will, hat Hauke Kühn längst selbst erledigt. Die eigene Kleinwindanlage im Garten macht ihn zwar nicht komplett autark, aber sehr glücklich. Wir haben ihn in Nordfriesland besucht.