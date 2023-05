Der Wärmepumpe soll die Zukunft gehören - vor allem in Neubauten kommt sie heute schon oft zum Einsatz. Andere wollen vor der geplanten Novelle des Gebäudeenergiegesetzes noch schnell eine andere Heizung kaufen. Foto: dpa/Daniel Reinhardt up-down up-down Wärmepumpe, Gas-, Öl- oder Holzheizung Heizungsindustrie meldet Verkaufsboom: Was die Deutschen vor allem gekauft haben und | 09.05.2023, 14:03 Uhr Von Mark Otten dpa | 09.05.2023, 14:03 Uhr

Die Heizungshersteller in Deutschland haben im ersten Quartal 2023 so viele Heizungen verkauft wie schon lange nicht mehr in einem Frühjahr. Beim Vergleich der Verkaufszahlen von Wärmepumpe, Öl- und Gasheizung gibt es einen klaren Sieger.