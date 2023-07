A13 für alle Lehrer - das ist schon lange eine Forderung der Gewerkschaften. In Niedersachsen wird sie 2024 erfüllt. Foto: dpa/Arne Dedert up-down up-down Was verdient ein Lehrer? A13 für Lehrer: So hoch ist das Beamtengehalt Von Eva Dorothée Schmid | 06.07.2023, 14:45 Uhr

Das Land Niedersachsen hebt die Gehälter für Lehrer an Grund-, Haupt- und Realschulen an. A13 für alle heißt es ab August 2024. Doch wie viel verdienen Lehrer dann genau? Und ist das in allen Bundesländern gleich?