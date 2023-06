Start-ups gelten als jung, hip und offen für Neues - das zieht zahlreiche Jobsuchende an. Foto: Zacharie Scheurer/dpa up-down up-down Statt etabliertem Unternehmen Arbeiten im Start-up: So finden Jobsuchende heraus, ob sie dafür gemacht sind Von dpa | 16.06.2023, 05:01 Uhr

Bei der Jobsuche kann sich die Frage stellen: Soll es lieber eine Stelle in einem etablierten Unternehmen sein – oder doch die Herausforderung in einem Start-up? Was bei der Entscheidung hilft.