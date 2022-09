Obwohl es keine Pflicht mehr gibt, arbeiten immer noch viele Menschen im Homeoffice. Symbolfoto: dpa/Annette Riedl up-down up-down Umfrage des Münchner Ifo-Instituts Warum immer noch viele Menschen im Homeoffice arbeiten Von dpa | 05.09.2022, 10:34 Uhr

In der Corona-Pandemie schickten viele Unternehmen ihre Mitarbeiter zum Arbeiten nach Hause. Obwohl die Homeoffice-Pflicht längst ausgelaufen ist, hält der Trend weiter an. Das liegt vor allem an einem bestimmten Faktor.