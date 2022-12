Die Gewalt gegenüber Kindern in Kindertagesstätten hat zugenommen, wie die Zahl der gemeldeten Verdachtsfälle zeigt. Symbolfoto: dpa/Annette Riedl up-down up-down Meldungen an Aufsichtsbehörden Fehlende Fachkräfte: Gewalt gegenüber Kindern in Kitas nimmt zu Von Maria Lentz | 15.12.2022, 19:50 Uhr

Egal ob körperlich oder seelisch, die Gewalt gegenüber Kindern in Kitas hat zugenommen. Das hat eine Abfrage der Kita-Aufsichtsbehörden in Bayern ergeben. Doch der Freistaat ist nicht das einzige Bundesland, in dem es dieses Problem gibt. Schuld soll der Personalmangel sein.