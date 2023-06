Gewalt gegen Frauen: Aus der Studie geht auch hervor, dass das Bild der traditionellen „Hausfrau“ in den Köpfen vieler Männer verankert zu sein scheint Symbolfoto: dpa/Maurizio Gambarini up-down up-down Umstrittene Umfrage Gewalt gegen Frauen? Für jeden dritten jungen Mann in Deutschland ist das "akzeptabel" und | 12.06.2023, 08:50 Uhr | Update vor 6 Min. Von Mark Otten afp | 12.06.2023, 08:50 Uhr | Update vor 6 Min.

Laut einer Umfrage finden es mehr als 30 Prozent der jungen Männer in Ordnung, wenn einem im Streit mit der Partnerin „die Hand ausrutscht“. Was sie dagegen stört: Wenn Homosexuelle ihre Liebe öffentlich zeigen. Doch es gibt Kritik an der Umfrage.