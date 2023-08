Mögen Sie von Ihrem Hintergrund als Young Carer erzählen?

Ich bin sozusagen in meine Situation als junge Pflegende hineingeboren worden, denn meine Mutter hat seit über 30 Jahren Multiple Sklerose. Da gehörte es für mich als Einzelkind früh zum Normalzustand, in die Pflege meiner Mutter mit eingebunden zu sein. Mein Vater war komplett berufstätig und daher auch nicht viel da. Deshalb habe ich im Haushalt alles gemacht – Kochen, Bügeln, Einkaufen, Wäsche, Abendbrot für meine Mutter und mich. Später, als es meiner Mutter schlechter ging, kam dann auch noch das Pflegerische dazu – Unterstützung beim Toilettengang und so weiter. Heute hat meine Mutter den Pflegegrad 5 – es gibt keinen höheren Grad. Sie ist also körperlich schwerstbehindert und wird mittlerweile von Familie, Freunden und einem Pflegedienst betreut.

Haben Sie sich jemandem anvertraut?

Ich habe mich niemanden wirklich anvertraut. Es hatte damals nämlich sowieso niemand Verständnis für meine Situation. Dabei wussten meine Lehrer eigentlich, dass meine Mutter sehr krank ist. Aber wenn ich im Unterricht zusammengebrochen bin und geweint habe, hat mich keiner von ihnen zur Seite genommen und nachgefragt. Und meine guten Freunde hatten zwar Verständnis, waren aber mit anderen Dingen beschäftigt. Ich habe aber auch nur selten einen von ihnen mit nach Hause genommen. Das wollte ich nicht.

Welche Hilfestellung hätten Sie sich gewünscht?

Damals hätte ich vor allem emotionale Unterstützung gebraucht. Einen Menschen, der mir zuhört, mich wahrnimmt und mich sieht.

Wann wurde Ihnen bewusst, dass Sie sich in einer besonderen Situation befinden?

Man ist sich als Kind, das pflegt, noch gar nicht der körperlichen und vor allem emotionalen Belastung bewusst. Es gehört halt einfach dazu. In der Grundschule habe ich nur gemerkt, dass ich nicht so bin wie die anderen Kinder. Dass ich nicht mit so einer Leichtigkeit und Unbeschwertheit durchs Leben gehe, sondern immer sehr vernünftig bin. Ich wollte auch nie Probleme machen, denn meine Eltern hatten ja schon genug. Richtig begriffen habe ich die frühere Belastung erst, als ich nach dem Abitur von zu Hause auszog und mich plötzlich total befreit fühlte. Meine Eltern haben mich übrigens darin bestärkt, auszuziehen.

Auf einmal merkte ich, dass ich ein Recht auf ein eigenes Leben habe und mich nicht dauernd der Pflegesituation unterordnen muss. Wahrscheinlich habe ich deshalb bewusst den räumlichen Abstand gesucht und wohne heute zweieinhalb Stunden von meinen Eltern entfernt in Rostock. Wobei ich natürlich jederzeit schnell bei ihnen sein kann und ich habe auch nach wie vor sehr engen telefonischen Kontakt. Außerdem sind die Gedanken im Kopf natürlich nie ganz weg. Aber ich genieße meine neue Freiheit, treffe Leute und hole vieles nach, was ich verpasst habe. Mittlerweile mache ich eine Ausbildung zur Pflegefachkraft. Durch meinen Hintergrund und mein Aufwachsen habe ich eine hohe Sozialkompetenz und Selbstorganisation entwickelt. Das sind meine absoluten Stärken, die mir in diesem Beruf sehr helfen.

Sie sind heute im Beirat der Berliner Beratungsstelle „echt-unersetzlich“ tätig, um die Situation von Young Carers zu verbessern. Was würden Sie anderen Betroffenen empfehlen?

Mein Rat ist, den Mund aufzumachen und um Unterstützung zu bitten. Denn zu erkennen, dass man Hilfe braucht, ist keine Schwäche, sondern eine Stärke. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es nicht gut ist, alles mit sich selbst auszumachen und in sich hineinzufressen. Stattdessen sollten die Young Carers sich Angehörige, Vertrauenslehrer, Sozialarbeiter in Beratungsstellen wie „echt unersetzlich“ oder einen gezielten Menschen suchen, dem sie sich öffnen und zu dem sie sagen können: „Mir geht’s nicht gut.“ Vor allem aber muss es ein größeres Bewusstsein bei den Erwachsenen geben – in Kitas, Schulen, Sportvereinen. Denn weil Kinder und Jugendliche ihre Situation als Pflegende oft noch gar nicht erfassen können, müssen die Erwachsenen dafür sensibilisiert werden, nicht wegzusehen, sondern genau hinzuschauen und zu helfen.

Wie kann man Young Carers Ihrer Meinung nach am besten erreichen?

In die Schulen zu gehen, finde ich wichtig. Und wie gesagt – eine breite Öffentlichkeit auf das Thema aufmerksam machen. Gut ist auch, mit Radiospots auf bestimmten, jugendaffinen Sendern zu werben und natürlich auf den Social-Media-Kanälen wie Facebook oder Instagram. Aber es ist und bleibt schwer, diese Kinder und Jugendlichen zu erreichen. Da sind die Erwachsenen gefragt, wachsamer zu sein.