Apple präsentiert neues iPhone Foto: Apple WWDC 2023 Keynote im Livestream Apple-Neuheiten am Montag: Was Nutzer neben iOS 17 und VR-Brille erwarten können Von Mark Otten | 03.06.2023, 10:48 Uhr

Apples Entwicklerkonferenz WWDC 2023 startet am Montag, 5. Juni, offenbar mit einer der längsten Präsentationen der Firmengeschichte: Der iPhone-Hersteller hat zahlreiche Neuheiten in der Pipeline – allen voran eine VR-Brille. Was noch erwartet wird und wie Sie die Keynote sehen können.