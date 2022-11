Was passiert, wenn ich meine Gasrechnung nicht mehr zahlen kann? Für wen lohnen sich jetzt Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen oder energetische Sanierungen? Und wie schaffe ich es, bei all dem Stress nicht die Nerven zu verlieren? Die Energiekrise wirft viele Fragen auf. Michael Clasen und Svana Kühn sortieren für Sie die aktuelle Lage. Zusammen mit Expertinnen und Experten liefern sie nicht nur Informationen, sondern schaffen ein Forum für Ihre Sorgen und Anliegen.

Vom 9. November bis Ende Februar senden wir jeden Mittwoch um 19.30 Uhr einen interaktiven Livestream, in dem Sie ihre ganz persönlichen Fragen zu verschiedenen Themen an unsere Experten richten können. Unter anderem werden VdK-Chefin Verena Bentele, Deutschlands berühmtester Selbstversorger Ralf Roesberger und Sternekoch Thomas Bühner zu Gast sein. Aber auch Vertreter der Verbraucherzentrale, des ADAC und des deutschen Anwaltvereins werden Ihnen Rede und Antwort stehen. Hier eine Übersicht über die einzelnen Veranstaltungen:

Mittwoch, 9. November: So kann der Familieneinkauf für 100 Euro die Woche gelingen

Gesund essen für knapp hundert Euro in der Woche? In Anbetracht steigender Preise gar nicht mehr so einfach. Vor allem, wenn man eine ganze Familie ernähren muss. Melanie Speck, Professorin für Sozioökonomie in Haushalt und Betrieb an der Hochschule Osnabrück, erklärt, wie es trotz kleinem Geldbeutel gelingen kann, drei vollwertige Mahlzeiten am Tag auf den Tisch zu bekommen.

Mittwoch, 16. November: E-Mobilität – lohnt sich das bei den Strompreisen noch?

Nach Plänen der Bundesregierung sollen bis 2030 mindestens 15 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen fahren. Doch die Strompreise explodieren. Lohnt sich der Umstieg unter den Umständen überhaupt noch? Und was bedeutet das für die Mobilitätswende? Bremsen die hohen Strompreise die Elektromobilität aus? Diese Fragen diskutieren wir mit Matthias Vogt, Elektroauto-Experte beim Verkehrsclub ADAC.

Mittwoch, 23. November: Wärmepumpen – kriegt man sie noch und wenn ja, was bringen sie?

Öl und Gas sind knappe Güter. Immer mehr Menschen wollen deshalb auf Wärmepumpen umsteigen. Aber wie funktionieren die eigentlich? Und was ist beim Einbau zu beachten? Andreas Kaschuba-Holtgrave von der Verbraucherzentrale Niedersachsen und Robert Doelling, Gründer von energie-experten.org, bringen Licht ins Dunkel.

Mittwoch, 30. November: Energetische Sanierung – für wen lohnt sie sich und was ist zu beachten?

Energie sparen, in den Wert der Immobilie investieren und nebenbei auch noch die Umwelt schützen – klingt gut, oder? Doch Bürokratie, Lieferschwierigkeiten und Personalmangel sind nur ein paar Beispiele für Fallstricke, über die Immobilienbesitzer stolpern können. Wer sein Eigenheim energetisch sanieren möchte, sollte sich gut informieren und einen überlegten Plan aufstellen. Energieeffizienz-Experte André Graeber erklärt, auf was Sie achten sollten.

Mittwoch, 07. Dezember: Ich kann meine Energiekosten nicht mehr zahlen – was nun?

Angesichts steigender Lebenshaltungskosten kommen in diesem Winter viele Haushalte an ihre Belastungsgrenze. Selbst manchen Familien, die ihre Kosten bisher gut aus eigener Kraft stemmen konnten, wachsen die Schulden jetzt über den Kopf. Axel Winter, Leiter der Allgemeinen Sozialberatung der Diakonie Osnabrück, gibt Tipps, wie Sie finanziell wieder auf die Beine kommen.

Mittwoch, 14. Dezember: Das Weihnachtsmenü für kleines Geld

Viele Gäste, aber wenig Geld? Es braucht keine teuren Zutaten, um ein luxuriöses Weihnachtsessen zuzubereiten. Tipps und Anekdoten von und mit Sternekoch Thomas Bühner.

Mittwoch, 21. Dezember: Oh, du traurige Weihnacht? So vermeiden Sie in Krisenzeiten Konflikte mit Familie und Freunden

Weihnachten ist das Fest der Nächstenliebe. Viele Familien tragen ihre Konflikte aber ausgerechnet an den Feiertagen aus – und davon gibt es in Zeiten der Energiekrise viele. Alexandra Bielecke, Vorsitzende des Bundesverbandes Mediation, zeigt, wie Sie Streit unterm Weihnachtsbaum vermeiden.

Mittwoch, 28. Dezember: Was bringt uns das neue Jahr?

Klimawandel, Krieg, Energiekrise – die Zukunft erscheint alles andere als rosig. Zukunftsforscher Horst Opaschowski blickt mit uns auf das kommende Jahr und analysiert, ob nicht doch Platz ist, für ein bisschen Zuversicht.

Mittwoch, 04. Januar: Die Energiekrise stresst – so lernt man Achtsamkeit

Es ist nicht gerade ein Wohlfühlwinter, den wir angesichts der Energiekrise erleben. Die Gedanken kreisen um die steigenden Kosten, um den Krieg gegen die Ukraine und dann ist da auch noch Corona. Achtsamkeit kann dabei helfen, mit dem Alltagsstress besser klarzukommen. Martina Aßmann, Ärztin für Arbeitsmedizin und Psychotherapie erklärt, was Sie über den Weg zu weniger Hektik wissen müssen.

Mittwoch, 11. Januar: Sparen und Geldanlagen in der Krise – Vermögensberater geben Tipps

Krieg, Energiekrise und Inflation schlagen sich auch an der Börse nieder. Und nun? Alles verkaufen? Lieber Tagesgeld statt Aktien? Auch in der Krise gibt es attraktive Anlagechancen. Vermögensberater von Sparkassen und Volksbanken erklären, worauf Sparer und Anleger achten sollten.

Mittwoch, 18. Januar: Tipps zum Energiesparen. Kleiner Einsatz, große Wirkung.

Energiesparen ist das Gebot der Stunde, doch nicht alle Spartipps sind so effektiv, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Experten der Verbraucherzentrale erklären, worauf Sie achten sollten und geben Tipps, die Sie vielleicht noch nicht kennen.

Mittwoch, 25. Januar: Hilfe, werde ich durch die Energiekrise arm?

Die Kosten steigen und damit auch die finanzielle Not der Bürgerinnen und Bürger. Menschen, die sich noch im Sommer problemlos Geld für den Urlaub zur Seite legen konnten, wissen plötzlich nicht mehr, wie sie ihre Energiekosten bezahlen sollten. Die Nachfrage nach Hilfen und Beratung steigt – auch beim Sozialverband VdK. Verbandspräsidentin Verena Bentele spricht mit uns über steigende Armut, fehlende Entlastungen und soziale Gerechtigkeit.

Mittwoch, 01. Februar: Wenn die Krise krank macht – Psychotherapeuten und psychologische Berater im Gespräch

Bereits wegen der Pandemie haben psychische Erkrankungen zugenommen. Nun folgen Krieg und Energiekrise und verursachen schlaflose Nächte, ständige Zukunftsängste bis hin zu Depressionen. Wie Sie mit der psychischen Belastung umgehen und wo Sie professionelle Hilfe finden, klären wir unter anderem mit Christoph Hutter, Leiter des Referats für Ehe-, Familien-, Lebens- und Erziehungsberatung der Caritas im Bistum Osnabrück.

Mittwoch, 08. Februar: Photovoltaik – Fachleute beantworten Leserfragen

Gas und Strom werden zum Luxusgut. Lohnt sich jetzt das Solarkraftwerk auf dem Dach? Wann rechnet sich der Solarstrom für den Balkon? Wie hoch ist der Aufwand? Und wie funktionieren die Stecker-Solargeräte überhaupt? Experten der Verbraucherzentrale geben Tipps.

Mittwoch, 15. Februar: Selbstversorgung aus dem eigenen Garten – wie der Einstieg gelingt und was möglich ist

Selbstversorgung liegt im Trend – auch wegen der steigenden Kosten im Supermarkt. Mit seinem „Selbstversorgerkanal“ auf YouTube erreicht Ralf Roesberger Hunderttausende. Im Livestream mit unserer Redaktion erklärt er, wie der Einstieg gelingt, was ihn antreibt und ob sich die Gartenarbeit mit dem Beruf vereinbaren lässt.

Mittwoch, 22. Februar: Wenn die Krise den Arbeitsplatz gefährdet – Arbeitsrechtler geben Tipps

Die Energiekrise schlägt auch auf den Arbeitsmarkt durch: Kosten steigen, Aufträge fallen weg, Investitionen werden verschoben. Droht jetzt die große Kündigungswelle? Und wenn ja, wie kann ich mich dagegen wehren? Nathalie Oberthür, Rechtsanwältin und Vorsitzende des Ausschusses Arbeitsrecht des Deutschen Anwaltsvereins, beantwortet die wichtigsten Fragen.

