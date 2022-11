Bio oder konventionell: Was sollte in den Einkaufswagen? Symbolfoto: dpa/Fabian Sommer up-down up-down Mittwoch, 9. November, um 19.30 Uhr Experten im Livestream: So kann der Familieneinkauf für 100 Euro die Woche gelingen Von Svana Kühn | 03.11.2022, 17:13 Uhr

Gesund essen für knapp hundert Euro in der Woche? In Anbetracht steigender Preise gar nicht mehr so einfach. Vor allem, wenn man eine ganze Familie ernähren muss. Melanie Speck erklärt, wie es trotzdem klappt.