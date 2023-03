Bei Beschwerden ist die erste Anlaufstelle meist der Hausarzt. Bis man einen Facharzttermin erhält, vergehen oft Wochen. Symbolfoto: IMAGO IMAGE/Westend61 up-down up-down Deutsches Gesundheitssystem So umgehen gesetzlich Versicherte die lange Wartezeit auf Facharzttermine Von Anneke Rietkerken | 27.03.2023, 18:26 Uhr

Wer in Deutschland gesetzlich krankenversichert ist und einen dringenden Termin bei einem Facharzt benötigt, kennt es: ewig lange Wartezeiten. Doch es gibt Wege, schnell an einen Termin zu kommen. So funktioniert es.