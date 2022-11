Energiekrise – und nun? Darüber sprechen unsere Moderatoren Svana Kühn und Michael Clasen jeden Mittwoch um 19.30 Uhr mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten. Foto: Andre Havergo up-down up-down Energiekrise Spezial Jetzt im Livestream: Familieneinkauf für 100 Euro die Woche – Tipps und Tricks von Melanie Speck Von Svana Kühn | 27.10.2022, 20:19 Uhr

Gesund essen für knapp hundert Euro in der Woche? In Anbetracht steigender Preise gar nicht mehr so einfach. Melanie Speck, Professorin für Sozioökonomie in Haushalt und Betrieb an der Hochschule Osnabrück, erklärt bei uns im Livestream, wie es trotz kleinem Geldbeutel gelingen kann, drei vollwertige Mahlzeiten am Tag auf den Tisch zu bekommen.