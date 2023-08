Wer Geld anlegen oder sparen möchte, hat eigentlich momentan gute Karten: Die Leitzinsen steigen seit Monaten immer wieder an, die Konditionen sind so gut wie lange nicht mehr. Doch viele Banken geben diese Vorteile nicht an ihre Kunden weiter – und die müssen sich weiter mit null Prozent Zinsen begnügen.

Grafik: dpa Grafik Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Doris Neuberger, Ökonomin und Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Universität Rostock, gibt einen einfachen Tipp: Einfach mal das Konto wechseln. Denn Neukunden bekommen oft bessere Konditionen angeboten als Stammkunden.

Darum wechseln Bankkunden so selten ihr Konto

„In Deutschland bleiben die meisten ihr Leben lang bei einer Bank“, so Neuberger gegenüber dem Nachrichtenmagazin „Die Zeit“. „Die Banken nutzen das aus. Sie wissen: Der Kunde geht eh nicht.“

Denn den meisten Menschen sei ein Wechsel zu unbequem. „Dabei ist es mittlerweile so leicht, ein neues oder zusätzliches Bankkonto zu eröffnen. Ihre Bank muss Ihnen sogar beim Wechsel helfen.“ Daueraufträge und Lastschriften werden übernommen, innerhalb weniger Tage ist das neue Konto einsatzbereit.

Gerade ältere Menschen würden sich jedoch gegen einen Wechsel sträuben – und lieber bei ihrem jahrzehntealten Konto bei der Sparkasse oder einer Genossenschaftsbank bleiben. „Und das führt dann dazu, dass gerade die Banken auf dem Land ihre Marktmacht am stärksten ausüben, und die Zinsen größtenteils nicht weitergeben“, so die Ökonomin.

Probleme, das Bankkonto zu wechseln, haben allerdings auch Menschen mit wenig Einkommen. Ökonomisch schwächere Haushalte müssen oft teure Kredite abbezahlen oder hängen im Dispo fest. „Den konnten sie oft vorher schon nicht abbezahlen, aber jetzt wird es immer schwieriger“, so Neuberger.

Banken spekulieren auf private Pleitewelle

Denn anders als bei Sparzinsen geben Banken die höheren Zinsen bei Krediten an ihre Kundschaft weiter. Gerade bei Krediten mit kürzeren Laufzeiten oder variablen Zinsen wollen die Banken nun ihren Vorteil ausnutzen, sagt Neuberger: „Denn jetzt glauben die Banken, dass in den nächsten Jahren viele Menschen pleitegehen und ihre Kredite nicht mehr zahlen können. Darauf bereiten sie sich heute schon vor. Sie preisen das Risiko ein. Und das tun sie mit teuren Kreditzinsen.“

Wer kann, solle also zu einer Bank mit günstigeren Zinskonditionen wechseln. Und auch Menschen, die wegen eines Kredits an eine bestimmte Bank gebunden sind, rät Neuberger „wenigstens ein zweites Konto bei einer zweiten Bank zu eröffnen, um zumindest die aktuell guten Einlagenzinsen zu nutzen.“ Guthabenzinsen sind bei Onlinebanken am stärksten gestiegen.

Grafik: dpa Grafik Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Wer noch einen Schritt weitergehen möchte, kann auch mit einer Umschuldung versuchen, günstigere Kreditraten zu bekommen“, so die Ökonomin. „Aber hier gilt auch: Der Spielraum für Einkommensschwache ist nicht besonders groß.“

Banken nutzen einkommensschwache Kundschaft aus

Denn auch Banken handeln gewinnorientiert: „Natürlich müssen sie es ausnutzen, dass bestimmte Haushalte von ihnen abhängig sind. Sie wissen, dass Menschen es gerade zunehmend schwerer haben, ihr Leben zu finanzieren und häufiger einen Kredit brauchen oder eben leider den teuren Dispokredit nutzen müssen.“ Viele Kunden würden auch eine Bonitätsprüfung bei einer anderen Bank nicht bestehen – sie müssen also die hohen Zinsen akzeptieren.