Nach Plänen der Bundesregierung sollen bis 2030 mindestens 15 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen fahren. Doch die Strompreise explodieren. Rechnet sich der Umstieg unter den Umständen noch? Und was bedeutet das für die Mobilitätswende? Bremsen die hohen Strompreise die Elektromobilität aus? Diese Fragen und mehr diskutieren wir am Mittwoch, 16. November, um 19.30 Uhr im Livestream mit Matthias Vogt, Elektroauto-Experte beim Verkehrsclub ADAC.

Haben Sie Fragen an Matthias Vogt?

Bei unserem interaktiven Livestream sollen auch Sie die Chance bekommen, Ihre persönlichen Fragen an unsere Expertinnen und Experten loszuwerden. Schicken Sie Ihre Frage gerne schon im Voraus an fragen@nnn.de. Unsere Moderatoren werden die Fragen sammeln und in das Gespräch mit Matthias Vogt mit einbeziehen.

