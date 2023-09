Noch nie war das Reservieren in Restaurants so einfach wie heute. Nach der Corona-Pandemie kann in vielen Lokalen anonym über das Internet reserviert werden, oft reicht auch eine E-Mail oder eine SMS. Doch gerade mittel- und hochpreisige Restaurants beklagen sich nun: Seit Jahren nehmen immer mehr Gäste ihre reservierten Tische nicht in Anspruch.

Nun greifen Mallorcas Restaurantbetreiber durch, auch in Deutschland gibt es erste Maßnahmen gegen das Nicht-Erscheinen.

Kurzfristige Absagen werden teuer

Über 20 Prozent der mallorquinischen Restaurants erheben bereits Gebühren, wenn Gäste bei einer Reservierung einfach nicht erscheinen.

Diese „No-Show“-Gebühr funktioniert so: Bei einer Reservierung muss sofort eine Kreditkarte hinterlegt werden. Erscheint der Gast nicht oder sagt kurzfristig ab, werden Gebühren von bis zu 120 Euro fällig, wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet. Der Preis richtet sich nach dem finanziellen Schaden, der entstanden ist. Diesen muss ein Restaurant nachweisen können, um eine solche Gebühr zu erheben.

Viele Restaurants auf Mallorca setzen Absagefristen von 24 Stunden. Wer also kurzfristig den Tisch abbestellen möchte, muss zahlen. Gerade mittel- und hochpreisige Restaurants erheben öfter solche Gebühren, da es dort nur wenig Laufkundschaft gibt.

Deutsche Gastronomen beklagen hohen Umsatzverlust

Ähnliche Probleme haben auch deutsche Gastronomen. Ein einheitliches Vorgehen gegen „No-Shows“ gibt es nicht, doch die Entwicklung macht sich bei vielen Restaurantbetreibern bemerkbar. Laut einer Umfrage des Gastronomieverbands Dehoga gehen knapp 80 Prozent der deutschen Gastronomen von einem jährlichen Umsatzverlust von zehn Prozent durch das Nicht-Erscheinen von Gästen aus. Die Gebühren seien notwendig, um diese Verluste wettzumachen.

Um solche „No-Show“-Gebühren rechtlich geltend zu machen, müssen sie in den AGBs des Restaurants benannt werden. Bei einer Reservierung muss der Gast auch auf eine solche Gebühr hingewiesen werden, ähnlich wie bei Stornierungsgebühren von Hotels. Auch die Höhe muss sich nach den tatsächlichen Verlusten richten und dem Gast muss auf Anfrage nachgewiesen werden, dass es solche Verluste durch sein Nicht-Erscheinen gab.

„Kein Gastronom macht das gerne, aber die Maßnahmen werden leider mehr und mehr notwendig. Die Gäste haben es aber in großen Teilen selbst in der Hand, ob es dazu kommen muss“, sagt Patrick Rothkopf, Präsident des Dehoga Nordrhein. Die Dehoga appelliert an alle Gastronomen, solche Gebühren einzuführen. Nur wenn viele Restaurants eine „No-Show“-Gebühr einführen, akzeptierten die Gäste eine solche Gebühr.

Gastverband: „No-Show“-Gebühr darf nicht überraschend kommen

Momentan gebe es da auf Kundenseite noch viel Unverständnis, berichtet er. Es sei nicht ersichtlich, wie verbindlich eine Reservierung wirklich für Restaurantbetreiber sei. Auch könne in speziellen Fällen auf einen Strafbetrag verzichtet werden. Dann sollte der Gast aber darauf hingewiesen werden, dass es in der Kulanz des Gastronomen liegt, auf eine Gebühr zu verzichten. Insgesamt sei es wichtig, transparent zu sein und den Gästen die Notwendigkeit einer solchen Gebühr schon vor der Reservierung klarzumachen.