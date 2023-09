Erinnern Sie sich noch daran, dass eine 500-Gramm-Packung Nudeln vor gar nicht mal so langer Zeit weit weniger als einen Euro kostete? Diese Zeiten sind vorbei – und werden auch so schnell nicht mehr wiederkommen.

Die Preise für Nudeln sind seit dem Jahr 2020 laut Statistischem Bundesamt um 45,6 Prozent gestiegen. Und sie werden wohl noch weiter steigen.

Preis für Hartweizen steigt stark

Die meisten Nudeln werden aus Hartweizen hergestellt. Die Preise für Hartweizen sind laut „agrarheute“ in Europa in kurzer Zeit um über 20 Prozent gestiegen und sie steigen weiter.

Das liegt daran, dass die Hartweizen-Ernte in den wichtigsten Herstellerländern in diesem Jahr sehr schlecht ausgefallen ist. In Kanada liegt das an einer anhaltenden Dürre, in Europa am schlechten Wetter. Kanada produziert etwa die Hälfte des weltweit gehandelten Hartweizen.

Schlechte Ernte, niedriger Lagerbestand

Das International Grains Council prognostiziert, dass die weltweite Hartweizenproduktion 2023/24 auf dem niedrigsten Stand seit 22 Jahren liegen wird. Die Folge: Die weltweiten Lagerbestände sinken auf den niedrigsten Stand seit 30 Jahren.

Mehr Informationen: Top 10 der meistgekauften Nudeln größer als Größer als Zeichen Spaghetti Spiralen Penne Bandnudeln Spätzle Suppennudeln Makkaroni Farfalle Lasagne Gabelspaghetti Quelle: Verband der deutschen Getreideverarbeiter und Stärkehersteller – VDGS e.V.

Neben Pasta werden auch Bulgur und Couscous aus Hartweizen hergestellt. Auch hier drohen höhere Preise.