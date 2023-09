Häufig kommen Spam-Anrufe aus Callcentern. Oftmals haben es die Anrufer auf Informationen der angerufenen Personen abgesehen, um sie in fragwürdige Gewinnspiele oder dubiose Verträge zu verwickeln. Im schlimmsten Fall kann dies für den Empfänger hohe Kosten bedeuten.

Da Werbeanrufe in Deutschland verboten sind, ändern sich die Rufnummern immer wieder. Aus diesem Grund sollte eine verdächtige Telefonnummer der Bundesnetzagentur gemeldet werden. Diese hat je nach Fall die Möglichkeit, Nummern zu sperren. Auf der Internetseite der Bundesnetzagentur können Sie nach Telefonnummern suchen, bei denen Sie glauben, dass es sich um Spam (unerwünschte Werbung) handelt.

Bei diesen Rufnummern sollten Sie nicht rangehen

„Clever Dial“ bietet einen ähnlichen Service. Bei der App handelt es sich um einen Dienstanbieter im Sinne des Telemediengesetzes, welches von dem Softwareentwickler Validio entwickelt wurde. Mit der App auf dem Handy können Angerufene Nummern melden, von denen sie belästigt werden. Monatlich fasst „Clever Dial“ die am häufigsten genannten Nummern in einer Tabelle zusammen. Vorreiter bei den Beschwerden war eine Telefonnummer, die sich als Energieversorger ausgab.

Telefonnummern Vorwahl Kategorie des Anrufs 040756748005 +49 Deutschland Unseriös 040756748009 +49 Deutschland Unseriös 015210923002 +49 Deutschland Kostenfalle +43720229535 +43 Österreich Kostenfalle 01623012865 +49 Deutschland Kostenfalle +441134900538 +44 Vereinigtes Königreich Kostenfalle 040299969990 +49 Deutschland Kostenfalle 040299992030 +49 Deutschland Verkauf 015223363960 +49 Deutschland Kostenfalle +4366475058960 +43 Österreich Daueranrufe

Eine der am häufigsten gemeldeten Rufnummern (040756748005) wurde 727 Mal blockiert. Nach Angaben von „Clever Dial“ sei der Anrufer an Zählernummern und Kundennummern des Energieversorgers interessiert gewesen. Als die Daten dem Anrufer nicht genannt wurden, „sagte er, er wird jetzt eine Erhöhung an die Energieversorgung weiterleiten.“

Ein anderer Anrufer (015210923002) wurde 533 Mal blockiert. Die Nummer habe aufgrund eines nicht gekündigten Lottospiels Geld haben wollen.

Das rät die Verbraucherzentrale bei einem Spam-Anruf

Die Verbraucherzentrale rät dazu, sich möglichst immer den Namen und das Unternehmen des Anrufers zu notieren. Helfen könnten außerdem das Datum, die Uhrzeit, die Rufnummer und ein paar Stichpunkte, was am Telefon besprochen wurde. Beschweren können sich Betroffene nicht nur bei der Bundesnetzagentur, sondern auch bei der Verbraucherzentrale.

Sollten Opfer ihre Bankdaten genannt haben, ist es ratsam, die Kontobewegungen im Auge zu behalten. Bei nicht autorisierten Abbuchungen kann die Bank weiterhelfen.