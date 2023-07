Wenn ein Fremder anruft, sollten Sie ein bestimmtes Wort vermeiden. Symbolfoto: IMAGO IMAGES/Wavebreak Media Ltd up-down up-down Trick der Kriminellen Betrug: Welches Wort Sie am Telefon nie zu Fremden sagen sollten Von Rebecca Niebusch | 20.07.2023, 17:40 Uhr

Am Telefon versuchen Betrüger, ihrem Opfer ein bestimmtes Wort zu entlocken, um ihr Ziel zu erreichen. So fallen Sie nicht auf die Tricks von Kriminellen herein.