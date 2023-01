Das Arbeiten am Laptop erscheint oft praktischer als an einem Desktop-PC. Doch beide Varianten bieten Vor- und Nachteile. Symbolfoto: IMAGO IMAGES/Wirestock up-down up-down Vor- und Nachteile Klobiger Computer-Kasten? Damit punktet der Desktop-PC klar vor dem Laptop Von dpa | 30.01.2023, 11:13 Uhr

Ist die Zeit des Desktop-PCs vorbei? Nein, meinen Experten. Zwar hat das Notebook in Zeiten des mobilen Arbeitens gewisse Vorzüge, doch wie sieht es in Sachen Aufrüstung, Leistung, Preis und Anschlüssen aus? In welchen Fällen der klassische Rechner immer noch besser ist.