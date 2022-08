Frieren in der eigenen Wohnung - ist das auf Dauer gesundheitlich unbedenklich? FOTO: imago images/Seva Levytskyi up-down up-down Energiesparplan der Bundesregierung 19 Grad Mindesttemperatur: Ist das noch gesund? und | 25.08.2022, 18:00 Uhr Von Svana Kühn dpa | 25.08.2022, 18:00 Uhr

Per Verordnung will die Bundesregierung ab September den Gas- und Energieverbrauch senken. Am Arbeitsplatz soll die Temperatur dann nur noch 19 Grad betragen – und auch in Privatwohnungen könnte es deutlich kühler werden. Schadet das unserer Gesundheit?