Es ist eine typische Szene beim Griechen: Kaum ist die letzte Pommes, das letzte Stückchen Gyros und der letzte Rest Reis verspeist, kommt die Bedienung mit einem Tablett Ouzo um die Ecke. „Das hilft bei der Verdauung“, sagt Opa und klopft sich auf den Bierbauch. Gesundheits- und Ernährungsmythen gibt es viele. Sie halten sich hartnäckig und teilweise schon über Generationen. Doch welche stimmen wirklich?

1. Cola und Salzstangen helfen bei Durchfall

Bei Durchfall verliert der Körper viel Flüssigkeit und Elektrolyte – und trocknet regelrecht aus. Dann gilt vor allem eins: trinken, trinken, trinken. „Täglich sollten es zwei bis drei Liter sein“, sagt Andreas Stallmach, Direktor am Universitätsklinikum Jena gegenüber dem „Spiegel“. Seit Jahrzehnten greifen Eltern zu Cola und Salzstangen als Durchfall-Therapie. Doch gerade Cola ist nicht die richtige Wahl. Erstens ist der Elektrolytgehalt der beliebten Limonade sehr niedrig. Zweitens könnte der enthaltene Zucker und das Koffein die Darmtätigkeit weiter anregen und damit den Verlust an Wasser und Kalium sogar noch verstärken.

Wasser oder Tees sind die deutlich bessere Alternative. Zusätzlich können Elektrolytlösungen aus der Apotheke oder aber eine verdünnte Hühnerbrühe helfen, den Mineralstoffverlust auszugleichen.

Weniger problematisch sind Salzstangen. Da der Körper aber Natrium und Kalium benötigt, sind Salzstangen, die lediglich den Natriumspeicher auffüllen, zu einseitig. Um den Nährstoffhaushalt gleichmäßig anzureichern, sollten Durchfallerkrankte besser zu Zwieback oder einer zermatschten Banane greifen.

2. Schokolade macht glücklich

Liebeskummer, Streit mit einem Freund oder einfach nur ein harter Tag auf der Arbeit? Viele greifen zum Trost zur Schokolade. Die verbreitete Ansicht, Schokolade sei eine Quelle des Glücks, ist aber nicht richtig. Schokolade enthält zwar natürliche Aufputschmittel wie Koffein oder den Pflanzenstoff Theobromin. Auch ein Baustein des Glückshormons Serotonin steckt im Kakao – die Konzentration ist allerdings so gering, dass ein Effekt wissenschaftlich nicht nachweisbar ist. Das gilt vor allem für die beliebte Vollmilchschokolade, deren Kakaogehalt bei nur etwa 30 Prozent liegt.

3. Ein Gläschen Schnaps hilft bei der Verdauung

Nach einer üppigen Mahlzeit lässt das unangenehme Völlegefühl im Bauch oft nicht lange auf sich warten. Ein Gläschen Schnaps kann „aufräumen“, heißt es oft. Doch in Wirklichkeit ist Hochprozentiges nach dem Essen eher kontraproduktiv. Auch wenn der Alkohol die Magenmuskulatur entspannt, verzögert er zugleich die Verdauung und reizt die Magenschleimhaut. Linderung versprechen hingegen Tees aus Anis, Kümmel, Fenchel oder Pfefferminze. Auch ein Spaziergang nach dem Essen bringt Schwung in die Verdauung.

Schnaps verzögert die Verdauung. Foto: Imago Images/Panthermedia

4. Warmes Bier hilft bei Erkältung

Generell gilt: Wer erkältet ist, sollte die Finger vom Alkohol lassen, denn das geschwächte Immunsystem wird durch Alkohol zusätzlich belastet. Es gibt allerdings eine Ausnahme: Bier. Bier enthält bestimmte ätherische Öle und Bitterstoffe, die antibakteriell wirken und den Schlaf fördern. Um den Effekt zu verstärken, sollte das Bier erwärmt werden, denn warmes Bier gelangt deutlich schneller ins Blut.

Wichtig: Das Bier nicht zum Kochen bringen, sonst verflüchtigen sich die Inhaltsstoffe. Und: Alles in Maßen. Am besten wählt man eine Biersorte mit einem geringen Alkoholgehalt. Bei Fieber ist Bier generell tabu.

5. Abends essen macht dick

Die Frage, ob der Mitternachtssnack dick macht, wird zuweilen kontrovers diskutiert – und ist bislang zumindest nicht wissenschaftlich bewiesen. Die unter Experten verbreitetste Ansicht ist jedoch, dass es auf die Gesamtmenge ankommt, die ein Mensch über den Tag verteilt zu sich nimmt. Wer nur ein kleines Frühstück und ein leichtes Mittagessen hatte, kann beim Abendbrot gerne zulangen.

Aus gesundheitlichen Aspekten kann es jedoch sinnvoll sein, auf späte Mahlzeiten zu verzichten. Der Grund: Der Körper schränkt nachts die Magen- und Darmtätigkeit ein. Schwere Speisen können nur schlecht verdaut werden. Verstopfungen, Blähungen oder Sodbrennen sind die Folge.

Schwere Speisen können nachts nur schlecht verdaut werden. Foto: Imago Images/Cavan Images

6. Kaugummi verklebt den Magen

Hartnäckig hält sich der Mythos, dass Kaugummis den Magen verkleben. Doch die Erzählung ist falsch! Ein Kaugummi zu verschlucken, ist erst einmal unbedenklich. Sie sind zwar unverdaulich, verkleben aber auch nicht unser Inneres. Vielmehr landen Kaugummis nach gewisser Zeit wieder im Klo. Die Magenschleimhaut ist viel zu feucht und glitschig, als dass ein Kaugummi daran kleben bleiben könnte. Erst ab einer großen Menge verschluckter Kaugummis könnte es zu einer Verklumpung kommen.

7. Man soll täglich zwei bis drei Liter Wasser trinken

Die Wasserflasche ist unser ständiger Begleiter: Im Büro, beim Sport und in Bus und Bahn. Wer viel Wasser trinkt, bleibt fit, gesund und hat eine gute Haut, heißt es oft. Zwei bis drei Liter Flüssigkeit sollten Erwachsene pro Tag zu sich nehmen, lautet die Faustregel. Unser Wasserbedarf wird jedoch von vielen äußeren Aspekten beeinflusst: Wer bei der Arbeit viel schwitzt, sollte beispielsweise mehr trinken als ein Büroangestellter. Auch bei Erkrankungen wie Fieber oder Durchfall braucht unser Körper mehr Wasser als gewöhnlich.

Die Zwei-Liter-Regel gilt also nicht für alle Menschen gleichermaßen. Zudem nehmen wir etwa einen Liter Wasser durch unsere Nahrung auf. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt deshalb eineinhalb Liter am Tag.

8. Kaffee und Tee verfärben die Zähne

Für viele Menschen gehört die Tasse Kaffee am Morgen einfach dazu. Die weitverbreitete Auffassung, dass Kaffee und Tee die Zähne verfärben, trifft aber leider zu. Genauer gesagt lagern sich Tannine, die in den Getränken enthalten sind, auf dem Zahnschmelz ab und sorgen für unschöne braune Flecken.

Was viele aber nicht wissen: Auch andere Nahrungsmittel wie Softdrinks, Sojasoße, Curry, Fruchtsäfte und Sauerkirschen können Flecken auf den Zähnen hinterlassen. Dass Zähne im Laufe des Lebens dunkler werden, ist also durchaus normal.

Kaffee sorgt für braune Flecken auf den Zähnen. Foto: Imago Images/The Picture Pantry

9. Karotten verbessern die Sehkraft

An diesem Mythos ist tatsächlich etwas dran. Möhren versorgen den Körper mit Vitamin A – und das ist wichtig für das Knochenwachstum, die Haut und Schleimhäute und das Sehvermögen. Vor allem die Netzhaut ist auf das Vitamin angewiesen. In ihren Sinneszellen wird das Licht in Nervenimpulse für das Gehirn umgewandelt. Wem es am Vitamin A mangelt, der wird zuerst nachtblind. Dauert der Mangel an, leiden alle Sehpigmente. In westlichen Staaten ist das allerdings selten.