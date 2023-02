Auch in Deutschland soll Cannabis legal werden. Doch welche Gefahr ergibt sich dadurch für Kinder? Symbolfoto: Imago Images/Westend61 up-down up-down Studie aus Kanada Cannabis-Legalisierung: Diese Gefahren drohen Kindern Von Laurena Erdmann | 14.02.2023, 19:18 Uhr

Eine neue Studie aus Kanada gibt Aufschluss darüber, welche gefährliche Folgen für Kinder nach der Cannabis-Legalisierung drohen könnten. So litten dort nach der Legalisierung deutlich mehr Kinder an einer Cannabis-Vergiftung. Wird ein ähnlicher Effekt auch in Deutschland auftreten?