Inzidenzzahlen, Kontaktbeschränkungen, Lockdown: Für viele dürften solche Worte wie aus einer anderen Zeit klingen. Obwohl die Pandemie laut Gesundheitsminister Lauterbach erst vor knapp vier Monaten für „beendet“ erklärt wurde, sind Ausgangssperren und Coronatests wahrscheinlich aus vielen Köpfen schon verdrängt worden. Doch jetzt – mitten im Sommer – gibt es laut Ärzten wieder einen spürbaren Anstieg der Coronafälle.

Aus diesem Grund schlägt der Bremer Epidemiologe Hajo Zeeb vor, wieder mehr auf die Selbsttests zu setzen. „Wer Erkältungssymptome hat, sollte sich jetzt wieder testen, um eine Corona-Infektion zu erkennen und möglichst niemanden anzustecken“, sagte er dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“. Gerade die schnellen Selbsttests eigneten sich dafür. „Die Tests funktionieren weiterhin zuverlässig, auch bei der neuen Variante.“

Dunkelziffer womöglich „sehr hoch“

Der Experte vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie ergänzte: „Wir müssen davon ausgehen, dass sich viele Menschen gerade mit Corona infiziert haben und glauben, nur an einer Erkältung erkrankt zu sein.“ Die Dunkelziffer sei sehr hoch. „Wir kennen die genaue Zahl der Fälle einfach nicht.“ Die Zahl der positiv gemeldeten Tests zeige nur einen Trend an.

Zeeb verwies jedoch auch darauf, dass die Abwassertests auf keinen Anstieg der Virenlast hindeuten. Er gibt somit auch eine erste Entwarnung. Die aktuelle Lage sei nicht vergleichbar mit anderen Wellen der Pandemie.

„Das zeigt, dass wir keine riesige Welle wie zu anderen Zeiten der Pandemie haben, die über Deutschland schwappt.“ Hajo Zeeb Epidemiologe am Leibniz-Institut für Präventionsforschung

Experte hält neue Maskenpflicht für unnötig

Trotz der steigenden Zahlen sei eine neue Maskenpflicht laut Zeeb nicht notwendig. Es könne aber auf individueller Ebene sinnvoll sein, weiterhin eine Maske zu tragen. „Wir erleben eine neue Welle der Endemie“, sagte der Experte des Leibniz-Instituts.

„Eine Krankheit ist dann endemisch, wenn sie in einer Region fortwährend auftritt“, schreibt dazu das Robert-Koch-Institut. „Inzwischen hatte der Großteil der Menschen – durch Impfung und/oder Infektion - Kontakt zum Virus und verfügt über ein gewisses Maß an Immunität. Das pandemische Geschehen geht allmählich in ein endemisch-wellenförmiges Geschehen über.“ Dennoch bedeute dies nicht, dass das Corona-Virus harmlos werde, betont das Institut.

Auch das RKI bestätigt steigende Coronafallzahlen, die Sieben-Tage-Inzidenz liege momentan bei vier. Laut Statista lag die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland bei 1714 im März 2022. Die neuen Varianten ändern laut dem RKI auch nicht die Krankheitsschwere.

Hier sehen Sie den Verlauf der Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland:

Auch die Krankenhäuser sehen keinen Grund zur Panik. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, sagte dem RND: „Nach derzeitiger Lage erwarten wir keine erneut große Belastung durch Corona-Infektionen im Herbst und Winter.“