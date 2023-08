So haben Sie sich damals in dem Umfeld also nicht gefühlt?

Nein. Ich brauche meine Familie um mich, um gesund zu sein. Die waren mir damals zu weit weg. Es ist zwar schön, ein anderes Leben zu führen und mit dem Mann mitzugehen, aber jetzt mit meinem Sohn merke ich auch, dass ich will, dass mein Sohn mit dem familiären Umfeld aufwächst.

Um bei der Heimatverbundenheit zu bleiben: Münchner Events wie das Oktoberfest liegen Ihnen sehr am Herzen. Dort veranstalten Sie auch den Wiesn Bummel, ein Event für Promis mit Stylingprogramm und Partybesuch. Was gefällt Ihnen so sehr am Oktoberfest?

Ich liebe das Oktoberfest. Ich bin damit aufgewachsen. In Bayern ist das die fünfte Jahreszeit. Meinen Wiesn Bummel veranstalte ich jetzt zum sechsten Mal und lade prominente Freunde ein und meine Partner, die mich bei der Organisation unterstützen. Im Fokus der riesengroßen Party steht es, Spaß zu haben und das Leben zu genießen, weil man nie weiß, wann es vorbei ist.