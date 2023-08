Aktuell ist ein wichtiges Gegenmittel bei Vergiftungen mit dem Knollenblätterpilz kaum lieferbar und wird dadurch nur in kleinen Mengen als Vorrat an Apotheken geliefert, wie der Krankenhauskonzern Mühlenkreiskliniken aus Nordrhein-Westfalen in einer Pressemitteilung schreibt.

Reicht dieser Vorrat nicht aus, kann die lebensrettende Behandlung dadurch im schlimmsten Fall erst Stunden später beginnen. Am Universitätsklinikum Minden konnte jüngst eine Behandlung laut den Mühlenkreiskliniken nur durch einen glücklichen Zufall rechtzeitig starten.

Im Krankenhaus Ostercappeln bei Osnabrück gab es Mitte August bereits vier Patienten mit Pilzvergiftungen, drei davon mussten mit schweren Symptomen zur Medizinischen Hochschule Hannover gebracht werden. Ungewöhnlich viele, sagte eine Oberärztin.

Vergiftung mit Knollenblätterpilz – das ist das Gegenmittel

Der Knollenblätterpilz gilt als einer der gefährlichsten einheimischen Pilze überhaupt, wie die Mühlenkreiskliniken erklären. Schon geringe Mengen können zu einer tödlichen Pilzvergiftung führen. Zudem ähnelt der Pilz dem beliebten Champignon. Das Gift des Knollenblätterpilzes greift die Leber an.

Das hoch dosierte Medikament Legalon kann die Aufnahme des Giftes jedoch effektiv hemmen. Die Folge: Weniger Gift wird aufgenommen und ein Leberversagen vermieden.

Warum Legalon knapp ist – und wie man es bekommt

Normalerweise wird das lebensrettende Gegenmittel im Arznei-Notfall-Depot des Universitätsklinikums vorgehalten. In diesem Jahr ist das anders. „Der Hersteller hat uns mitgeteilt, dass aufgrund des Lieferengpasses Auslieferungen nur zentral im Notfall erfolgen“, sagt Blanka Patocskai von der Zentralapotheke der Mühlenkreiskliniken.

Dr. Blanka Patocskai, Apothekerin in der Zentralapotheke der Mühlenkreiskliniken. Foto: Mühlenkreiskliniken

Das heißt: Der aktuelle Fall muss erst gemeldet werden, dann wird das Medikament unter Blaulicht vom Zentrallager in Düsseldorf bis nach Minden gebracht. „Dabei vergeht wertvolle Zeit, in der sich die Vergiftung ungehindert im Körper ausbreiten kann.“

Wie der Patient in Minden schnell behandelt werden konnte

Glück im Unglück hatte vor kurzem ein Patient im Universitätsklinikum Minden. Er hatte starke Vergiftungserscheinungen. Ein schneller Therapiebeginn war laut Mühlenkreiskliniken zwingend erforderlich.

Da sich zur gleichen Zeit eine ganze Familie nach einer Pilzvergiftung in stationärer Behandlung befand, waren neben dem Lagerbestand der Apotheke schon die Folgedosen des Medikamentes im Haus.

So stand die gegebenenfalls lebensrettende erste Infusion mit dem Gegenmittel direkt zur Verfügung. Ein glücklicher Zufall, der aber nicht garantiert ist, wie die Mühlenkreiskliniken mitteilen.

Mühlenkreiskliniken haben eine Bitte

Die Mühlenkreiskliniken bitten Pilzsammler, ausschließlich die Pilze zu essen, die sie mit absoluter Sicherheit bestimmen können. „Jeder Pilzsammler sollte wissen, dass das eigene Leben und das Leben der Familie von der Entscheidung abhängen. Erst recht, wo nun auch das Gegenmittel schwer verfügbar ist“, sagt Patocskai.