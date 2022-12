Antibiotika für manche Krankheiten schlagen nur noch bei der Hälfte der Menschen an, wie die WHO mitteilt. Symbolfoto: dpa/Monika Skolimowska up-down up-down „Globale Bedrohung“ Tiefe Sorge um Antibiotika-Resistenzen: WHO veröffentlicht erschreckende Zahlen Von dpa | 09.12.2022, 11:22 Uhr

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schlägt Alarm: Weltweit nehmen die Antibiotika-Resistenzen zu. Allein in der EU sterben deshalb jährlich mehr als 35.000 Menschen. Es gibt klare Ursachen dafür – und Vorschläge, das Problem in Zukunft zu minimieren.