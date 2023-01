Ein neues Medikament aus den USA kann im frühen Stadium das Fortschreiten von Alzheimer verlangsamen. Symbolfoto: dpa/Sven Hoppe up-down up-down Hoffnung für Demenzkranke US-Arzneibehörde lässt neues Alzheimer-Medikament zu Von dpa | 06.01.2023, 22:29 Uhr

„Leqembi“ heißt die neue Hoffnung für Menschen, die an Alzheimer erkrankt sind. Das Medikament, dass das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen soll, wurde nun in den USA zugelassen. Auch in Europa soll bald ein Antrag auf Zulassung folgen.