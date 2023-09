Zum Welt-Alzheimertag Grafik zeigt: Vor diesen Krankheiten haben die Deutschen am meisten Angst Von Patrick Kern | 21.09.2023, 09:00 Uhr Ein Mann greift sich mit den Händen an die Brust. Herzinfarkte gehören mit zu den Krankheiten, vor denen die Deutschen am häufigsten Angst haben. Symbolfoto: imago images/Panthermedia up-down up-down

Am Donnerstag ist Welt-Alzheimertag. Die Krankheit wird im Vergleich zu früher deutlich häufiger diagnostiziert. Trotzdem steht sie nicht an der Spitze der Erkrankungen, vor denen die Deutschen am meisten Angst haben, wie eine Befragung ergibt.