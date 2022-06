Die WHO möchte das Affenpockenvirus umbenennen. FOTO: dpa/Russell Regner/CDC/AP/Cynthia S. Goldsmith Stigmatisierung befürchtet „Diskriminierend“: Weltgesundheitsorganisation will Affenpocken umbenennen Von Jakob Patzke | 15.06.2022, 08:53 Uhr

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) möchte das Affenpockenvirus umbenennen. Grund dafür sind Bedenken von einigen Wissenschaftlern, der Name könne aufgrund der Lokalisierung in Afrika zu Stigmatisierung und Diskriminierung führen.