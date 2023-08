Einmal unter 10.000 Tieren Im Video: Extrem seltenes weißes Reh in Norddeutschland gesichtet Von Anke Schneider | 09.08.2023, 17:12 Uhr Das Reh, das eine Frau aus Dissen in Niedersachsen kürzlich gefilmt hat, ist schneeweiß. Foto: privat up-down up-down

In Niedersachsen bei Dissen ist ein weißes Reh in einem Getreidefeld gefilmt worden. Laut Jagdaufseher ist so etwas sehr selten. Für das Tier hat die außergewöhnliche Fellfarbe einen großen Nachteil – aber auch einen ebenso großen Vorteil.