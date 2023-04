Gut ein Viertel isst laut einer repräsentativen Umfrage seit Corona weniger Süßes. Dennoch stehen Kuchen und Torten bei den Deutschen hoch im Kurs. Foto: dpa/Annette Riedl up-down up-down Von Käsekuchen bis Schwarzwälder-Kirsch-Torte Kaffee- und Kuchen-Land: Was bei Deutschen am liebsten auf die Tafel kommt Von dpa | 11.04.2023, 09:16 Uhr

Das Stückchen Kuchen am Nachmittag darf bei vielen Deutschen nicht fehlen – inklusive Kaffee. Der Konsum des Heißgetränks ist auf Rekordniveau. Aber was wird am liebsten gegessen? Obstkuchen, Bienenstich oder doch lieber Sahnetorte? Eine Umfrage offenbart das nun.