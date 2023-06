Dieses im Labor gezüchtete Hühnerfleisch darf in den USA verkauft werden. Foto: dpa/Jeff Chiu up-down up-down Revolutionärer Schritt Laborfleisch in den USA zugelassen – auch bald in Deutschland? und | 23.06.2023, 15:15 Uhr Von Kim Patrick von Harling dpa | 23.06.2023, 15:15 Uhr

In den USA darf das sogenannte Laborfleisch, also im Labor gezüchtetes Fleisch, verkauft werden. Ist das auch in Deutschland denkbar? So ist der aktuelle Stand.