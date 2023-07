Foto: Dirk Buchardt Tipps vom Sternekoch Darum ist Ronny Siewerts Fregola Sarda „‘ne Schnauze voll Geschmack“ Von Dirk Buchardt | 04.07.2023, 14:00 Uhr

In Sardinien ist sie eine sehr alte, traditionelle Pasta-Spezialität. Ronny Siewert bereitet die Fregola Sarda diesmal in der Pfanne zu – quasi als „Nudel-Paella“. Ganz im mediterranen Stil garniert der Sternekoch das Gericht mit Meeresfrüchten und drückt ihm auch so seinen eigenen Stempel auf.