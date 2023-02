Foto: Dirk Buchardt Tipps vom Sternekoch Garnelen oder vegetarisch? Sei Dein eigener Ravioli-Architekt! Von Dirk Buchardt | 07.02.2023, 16:08 Uhr

Ravioli kennt in Deutschland so ziemlich jeder. Okay, einige wohl eher als „Dosenfutter“ aus dem Supermarkt – aber selbstgemacht... Selbstgemacht ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Oder, André Münch?