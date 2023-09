In Ihrem Buch habe ich mehrfach das Wort „Staatsversagen“ gelesen. Haben Sie eine ganz konkrete Forderung – an den Gesundheits- oder Justizminister? Die Bildungs- oder Familienministerin? An die Staatsministerin für Kultur?

Meine permanente Forderung lautet: Wir brauchen Pornokompetenz. Wir brauchen eine Bildungsrevolution, die sexuelle Bildung ernst nimmt. Wir brauchen einen Jugendschutz, der über Wissen statt Verbote funktioniert. Damit richte ich mich vor allem an die Landesmedienanstalten und die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM), insbesondere Tobias Schmid, den Direktor der Landesanstalt für Medien in NRW. Die aktuelle Vorgehensweise, die Netzsperre, die Altersverifikation, die Anzeigen an Twitter-Accounts – das ist fehlgeleitete Politik! Die Jugend wird so nicht effektiv geschützt, aber wir alle verlieren ein Stück sexuelle Freiheit, Datensicherheit und Netzneutralität. Diese Rechnung geht nicht auf.