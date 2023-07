Viagra und andere Mittel mit dem Wirkstoff Sildenafil sind noch verschreibungspflichtig - bleibt es dabei? Symbolfoto: dpa/Christophe Gateau up-down up-down Gegen erektile Dysfunktion Viagra und Alternativen ohne Rezept kaufen? Kommission berät über Freigabe und | 10.07.2023, 23:39 Uhr Von dpa Mark Otten | 10.07.2023, 23:39 Uhr

Viagra ohne Rezept in der Apotheke kaufen? Ja, das könnte in Deutschland bald möglich sein. An diesem Dienstag beschäftigt sich ein Expertengremium der Arzneimittelbehörde mit diesem Szenario. Entfällt die Verschreibungspflicht dieses Mal?