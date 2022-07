Passagiere stehen im Terminal 1 des Flughafens Adolfo Suarez Madrid Barajas in Madrid an den Check-in-Schaltern von Ryanair Schlange. FOTO: dpa/EUROPA PRESS up-down up-down Von Spanien bis Griechenland Flughafen-Chaos: So ist die Lage in Europas Urlaubsländern Von dpa | 11.07.2022, 07:49 Uhr

Warteschlangen und Gepäckberge, Personalmängel und Kundenandrang: Die Probleme an vielen Flughäfen sind kein rein deutsches Phänomen, auch in den Niederlanden und Großbritannien etwa läuft es alles andere als rund. An anderen Airports läuft der Neustart nach der Pandemie besser.