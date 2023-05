Das Hafencamp Senftenberger See in Brandenburg ist bei Leuten, die zelten wollen, sehr beliebt. Foto: Camping.info up-down up-down SH, Niedersachsen und MV Beliebte Campingplätze: Wo man in Norddeutschland am besten Zelt-Urlaub machen kann Von Alexander Barklage | 27.05.2023, 08:31 Uhr

Campingurlaub mit einem Wohnmobil oder Wohnwagen bleibt auch in dieser Saison voll im Trend. Immer beliebter wird jedoch auch die ursprüngliche Form des Campens. Raus in die Natur und zelten. Dafür sind vor allem Campingplätzen in Norddeutschland beliebt.