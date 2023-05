Das Hamburg Dungeon bietet spannende Zeitgeschichte mit Gruselkabinett und Liveshows. Foto: dpa up-down up-down Über 12 Millionen Bewertungen Das sind Norddeutschlands beliebteste Ausflugsziele für Familien Von Alexander Barklage | 05.05.2023, 16:02 Uhr

Wer am Wochenende noch nichts vorhat und mit seinen Kindern einen erlebnisreichen Tag verbringen möchte, sollte sich diese Vorschläge anschauen. 12.000 Ausflugsziele in Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden bewertet. Wir haben die besten Spots in Norddeutschland zusammengestellt.