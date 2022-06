Hoher Andrang an Reisenden am Flughafen Amesterdam-Schiphol. FOTO: dpa/ANP/Ramon Van Flymen up-down up-down Zum Ferienbeginn in NRW Lufthansa streicht tausende Flüge: Worauf sich Reisende am Flughafen aktuell einstellen müssen , Laurenz Blume und | 14.06.2022, 18:30 Uhr | Update vor 27 Min. Von Torben Kessen dpa | 14.06.2022, 18:30 Uhr | Update vor 27 Min.

Reisende müssen an den europäischen Flughäfen momentan viel Geduld beweisen. Die Lufthansa kündigt tausende Flugstreichungen an. Die Branche überlegt, wie sie das Chaos beenden kann. Was Reisende jetzt wissen sollten.